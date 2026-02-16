Un ciclo di incontri in città per combattere la piaga delle truffe
A Pordenone, l’Amministrazione ha organizzato una serie di incontri per fermare le truffe diffuse tra i cittadini. La causa è l’aumento di tentativi di raggiro, sia via internet che con visite a domicilio, che mettono a rischio la sicurezza delle persone. Durante gli incontri, esperti spiegano come riconoscere le frodi e difendersi efficacemente. Un dettaglio importante è che molte truffe si presentano come finti tecnici o venditori, creando confusione tra i residenti.
L'Amministrazione comunale di Pordenone punta sulla prevenzione e sull'informazione per proteggere i cittadini dai sempre più frequenti tentativi di truffa, sia online che porta a porta. A partire da giovedì 19 febbraio, prende il via un ciclo di quattro incontri pubblici dedicati alla cultura della legalità e alla sicurezza, con l'obiettivo di offrire strumenti concreti per difendersi da chi tenta di approfittare della buona fede delle persone. «La sicurezza è un diritto primario dei nostri cittadini – sottolinea l'assessore alla sicurezza del Comune di Pordenone – e l'Amministrazione è impegnata con ogni risorsa nelle attività di educazione e prevenzione, oltre che nel presidio del territorio.
Ciclo di incontri per riconoscere truffe e raggiri
È aperto un ciclo di incontri pubblici e gratuiti dedicati alla prevenzione di truffe e raggiri.
