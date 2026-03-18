Ultimissime Juve LIVE | i possibili convocati juventini di Spalletti Thuram domani in gruppo

In queste ore, la Juventus ha annunciato che Thuram si unirà al gruppo domani, mentre sono stati comunicati i possibili convocati di Spalletti per la prossima partita. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità della squadra, concentrandosi sulle scelte dell'allenatore e sui progressi dei giocatori. La situazione viene monitorata attentamente per offrire le informazioni più recenti ai tifosi.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 18 marzo 2026. Infortunio Thuram, le condizioni del centrocampista francese dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra dalla Continassa. Ore 14.23 – Infortunio Thuram, le condizioni del centrocampista francese dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra dalla Continassa Italia, Gattuso prepara i convocati per gli spareggi dei Mondiali: ecco quanti juventini ci saranno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i possibili convocati juventini di Spalletti. Thuram domani in gruppo Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: convocati Juve per il match contro la Lazio. Novità su ThuramOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Ultimissime Juve LIVE: i convocati di Spalletti per Juve Napoli e tutto sul portiere classe 2008 HuliCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Contenuti utili per approfondire Ultimissime Juve Temi più discussi: Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?; Rinnovo Vlahovic: Juve offre 6 milioni, Yildiz guadagnerà di più; Formazioni ufficiali Juventus-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Perin, Di Gregorio, Koopmeiners, Stojilkovic, Scuffet e Semper; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. La coscienza di Vlahovic, perché non c'è alternativa al rinnovo con la Juve: dettagli e cifreCalciomercato Juventus: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie di giornata - facebook.com facebook #CASAJB ORE 14 SPALLETTI JUVE più VICINI, ULTIMISSIME con @massimozampini @MomblanOfficial @EdoardoMecca1 @guidotolomei @LivioGigliuto @giuseppe_carrus Sui nostri canali Twitch e YouTube! x.com