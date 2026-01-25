Ultimissime Juve LIVE | i convocati di Spalletti per Juve Napoli e tutto sul portiere classe 2008 Huli

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: scopri i convocati di Spalletti per la sfida contro il Napoli e tutte le novità, inclusa la presentazione del portiere classe 2008 Huli. Restate informati sulle ultime notizie e sviluppi della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 25 gennaio 2026. Chi è Raffaele Huli, portiere della Juve Primavera convocato da Spalletti per Juventus Napoli. La sua storia. Ore 14:00 – Chi è Raffaele Huli, il portiere convocato da Spalletti al posto di Pinsoglio, out per influenza. La storia dell’estremo difensore classe 2008 Convocati Juve per il Napoli: la decisione su McKennie, un’assenza dell’ultim’ora per il big match dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: le probabili formazioni di Cagliari Juve. Spalletti dirama la lista dei convocati: tornano due bianconeriEcco le ultime notizie sulla Juventus in vista della sfida contro il Cagliari.

