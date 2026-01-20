Le ultime notizie dall’Inter: Sucic in campo contro l’Arsenal e le dichiarazioni di Zanetti sul futuro di San Siro. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sulle novità più recenti in casa nerazzurra, con approfondimenti sulla rosa e i progetti del club. Resta informato con le notizie più accurate e dettagliate, per seguire da vicino l’andamento della squadra e le dinamiche interne.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 20 GENNAIO. Zanetti e il futuro di San Siro: «Serve uno stadio nuovo, ma restando qui. Sul prossimo impianto ho una speranza precisa». Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato del futuro di San Siro e della speranza legata al nuovo impianto: le sue dichiarazioni Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perchè. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Sucic titolare contro l’Arsenal. Intanto Zanetti parla del futuro di San Siro

Ultimissime Inter LIVE: ecco cosa manca per l’arrivo di Cancelo. Intanto parla MorattiSegui le ultime notizie dell’Inter in tempo reale, con aggiornamenti sull’arrivo di Cancelo e le dichiarazioni di Moratti.

Ultimissime Inter LIVE: Spunta uno scambio con l’Atletico Madrid. Intanto Romano parla così di MlacicSegui le ultime novità dall’Inter con gli aggiornamenti in tempo reale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Inter-Napoli, il risultato LIVE; Formazioni ufficiali Udinese-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Zaniolo, Davis, Atta, Thuram, Esposito, Sucic e Mkhitaryan; Inter-Napoli, diretta Serie A: San Siro si gela, è pari! Tutte le dichiarazioni; Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4.

Leon Jakirovic all'Inter, è fatta: arriva dalla Dinamo Zagabria, battuta la concorrenza del Red Bull Salisburgo; è un colpo alla Petar Sucic - CALCIOMERCATO - L'Inter si rinforza in difesa e prova a ringiovanire la linea di retroguardia con un colpo di grande prospettiva futura. I nerazzurri meneghini ... eurosport.it

VOTI fantacalcio Parma-Inter: Dimarco giganteggia, deludono Sucic, Pellegrino e Bernabè - Voti fantacalcio Parma Inter 19^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più ... fantamaster.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Arsenal x.com

Passione Inter. . Le ultimissime news di mercato, vigilia Inter-Arsenal, conferenza Chivu e Akanji e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in di - facebook.com facebook