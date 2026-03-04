Oggi si parla di un possibile addio di Calhanoglu all'Inter in estate, con il centrocampista che potrebbe lasciare la squadra. Nel frattempo, il vice presidente Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione attuale del club. Le ultime notizie in tempo reale arrivano direttamente dall'ambiente nerazzurro, con aggiornamenti su giocatori e decisioni future.

Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Calhanoglu saluta i nerazzurri in estate? Intanto parla Zanetti

Ultimissime Inter LIVE: Sucic titolare contro l’Arsenal. Intanto Zanetti parla del futuro di San Sirodi Redazione Inter News 24Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

Ultimissime Inter LIVE: Parola ad Javier Zanetti. Intanto Romano svela nuovi dettagli sul mercato nerazzurroMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato.

Contenuti e approfondimenti su Ultimissime Inter.

Temi più discussi: Inter, cautela su Dumfries e Calhanoglu: le ultime; Formazioni ufficiali Inter-Bodo/Glimt: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Esposito e Thuram; Sky - Inter, col Como può riposare Dimarco! Cosa filtra su Calhanoglu; Inter - Genoa termina 2 a 0.

Rigorista Inter, riecco Calhanoglu: svelato il retroscena a sorpresaRigorista Inter - Dopo la vittoria dell'Inter sul Genoa, Calhanoglu ha svelato un retroscena sul rigorista dei nerazzurri: le sue parole ... fantamaster.it

Calhanoglu Inter, il turco ai saluti? Le possibili mosse dei nerazzurri in vista della prossima estate, tutti i dettagliCalhanoglu Inter, il turco ai saluti? Le possibili mosse dei nerazzurri in vista della prossima estate, tutti i dettagli Hakan Calhanoglu si conferma l’architetto insostituibile del centrocampo interi ... calcionews24.com

Le ultimissime di calciomercato in casa Inter facebook

. @Inter, le ultimissime di formazione per la sfida contro il @Como_1907: Thuram partirà dalla panchina shorturl.at/eUiks x.com