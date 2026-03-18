Stasera su Rai 1 va in onda l’ultima stagione di Morgane – Detective Geniale, la serie franco-belga con protagonista l’attrice Audrey Fleurot. La produzione televisiva si concluderà con questa quinta stagione, che segna la fine della vicenda narrata. La serie segue le indagini della detective Morgane e si avvia alla chiusura con questa nuova tranche di episodi.

Morgane – Detective Geniale arriva all’ultimo atto. Questa sera prende il via su Rai 1 la quinta e ultima stagione della serie franco-belga con protagonista l’attrice Audrey Fleurot. Otto nuovi episodi, distribuiti in quattro appuntamenti, che chiuderanno il cerchio sulla vita dell’intuitiva Morgane Alvaro, la consulente della polizia di Lille con un altissimo quoziente intellettivo. Dove eravamo rimasti. La narrazione della serie riparte dal punto esatto nel quale si era interrotta la stagione precedente. Vista la nascita di Léo, il suo quarto figlio, Morgane si trasferisce con tutta la famiglia a casa di Karadec (Mehdi Nebbou), il padre dell’ultimo nato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ultime indagini per Morgane, la Detective Geniale di Rai 1

Articoli correlati

Morgane – Detective Geniale 5 su Rai 1, la trama delle prime due puntateRiparte mercoledì 18 marzo, su Rai 1 e RaiPlay, l'attesissimo gran finale di Morgane – Detective Geniale, che torna sul piccolo schermo con la...

Report stasera su Rai 3, anticipazioni e inchieste: le ultime indagini di Paolo BorsellinoDalle stragi degli anni '90 all'amianto che continua a uccidere, fino all'emergenza della salute mentale: Report torna in prima serata con nuove...

Morgana: La detective que nadie vio Venir | La Historia En un Video

Tutti gli aggiornamenti su Detective Geniale di

Temi più discussi: Morgane – Detective geniale, la quinta e ultima stagione su Rai1; Programmi TV 18 marzo 2026: cosa vedere stasera; Morgane – Detective geniale 5: l’ultima stagione dal 18 marzo su Rai 1 | Anticipazioni; Morgane - Detective geniale-Galatea su RaiUno.

Preparatevi all’ultima stagione di Morgane – Detective geniale: trama e anticipazioni degli episodi di oggiQuesta sera prende il via la quinta stagione di Morgane – Detective geniale: scopriamo la trama e le anticipazioni degli episodi in onda oggi! alfemminile.com

Morgane – Detective geniale 5: anticipazioni, quante puntate, location e castTutto pronto per Morgane - Detective geniale 5, stagione conclusiva della serie tv: ecco anticipazioni, puntate, location e cast. donnaglamour.it

#PrimaVisione - Alle 21.30 "Morgane - Detective geniale" stagione 5 Regia di Vincent Jamain con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud, Bérangère Mc Neese Ep.1 - Dal basso verso l'alto Dopo la nascita del piccolo Léo, Morga - facebook.com facebook