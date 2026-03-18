Stasera su Rai 1 va in onda la quinta stagione di Morgane – Detective Geniale. La serie franco-belga riprende con le prime due puntate trasmesse, portando sullo schermo le indagini della protagonista. La narrazione segue le vicende di Morgane, che si confronta con nuovi casi e sfide nel suo lavoro di detective. La puntata viene trasmessa mercoledì 18 marzo, come di consueto.

Riparte mercoledì 18 marzo, su Rai 1 e RaiPlay, l'attesissimo gran finale di Morgane – Detective Geniale, che torna sul piccolo schermo con la sua quinta e ultima stagione a un anno esatto di distanza dal capitolo precedente. La serie franco-belga, divenuta un vero fenomeno televisivo capace di ispirare anche un remake americano, si prepara a congedarsi dal suo pubblico seguendo le ultime peripezie della sua iconica protagonista: una donna di 40 anni, madre di tre figli e con due ex mariti, dotata di un quoziente intellettivo superiore alla media che la rende tanto brillante quanto imprevedibile. Quella che era iniziata come una... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morgane – Detective Geniale 5 su Rai 1, la trama delle prime due puntate

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Contenuti utili per approfondire Detective Geniale

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