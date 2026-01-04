Report stasera su Rai 3 anticipazioni e inchieste | le ultime indagini di Paolo Borsellino

Stasera su Rai 3, Report propone un approfondimento sulle recenti indagini di Paolo Borsellino, affrontando temi ancora attuali come le stragi degli anni '90, la questione dell'amianto e l’emergenza della salute mentale. Il programma offrirà inchieste esclusive e documenti inediti, offrendo uno sguardo obiettivo e dettagliato su questioni di grande rilevanza sociale.

Dalle stragi degli anni '90 all'amianto che continua a uccidere, fino all'emergenza della salute mentale: Report torna in prima serata con nuove inchieste esclusive e documenti inediti. Questa sera torna Report, lo storico programma di inchieste di Rai 3, in onda domenica 4 gennaio alle 20.30, visibile anche su RaiPlay. La puntata propone un viaggio tra verità scomode e grandi temi irrisolti: dalle stragi mafiose degli anni '90 e gli ultimi giorni di Paolo Borsellino, all'emergenza amianto che continua a uccidere, fino alle pressioni internazionali su grandi processi e alla crisi della salute mentale in Italia.

