Il film di Mario Martone con Favino su Amazon Prime | un racconto intenso da non perdere
Questo film di Mario Martone, disponibile su Amazon Prime, rappresenta uno dei lavori più significativi del cinema italiano recente. Grazie alla regia e alla recitazione di Pierfrancesco Favino, il film propone un racconto intenso e approfondito, offrendo uno sguardo maturo e coinvolgente sulla produzione cinematografica contemporanea. Un’opera da non perdere per gli appassionati del cinema italiano di qualità.
Un film di Mario Martone che negli ultimi anni si è imposto come uno dei lavori più maturi e potenti del cinema italiano contemporaneo, grazie anche alla presenza magnetica di Pierfrancesco Favino. Un film che ha attraversato festival internazionali e raccolto un consenso critico quasi unanime per la sua capacità di raccontare Napoli con uno sguardo autentico, stratificato e profondamente umano. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2022, ha ottenuto 4 candidature ai David di Donatello (tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore Protagonista) e 5 candidature ai Nastri d’Argento, vincendo le categorie per la Miglior Regia e quello per il Miglior Attore Protagonista. 🔗 Leggi su Tpi.it
