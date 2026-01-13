HBO Max è disponibile in Italia su Prime Video | Amazon annuncia un accordo con Warner Bros

Prime Video ha annunciato un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, che consentirà ai clienti in Europa di accedere a HBO Max tramite la piattaforma. In Italia, questa collaborazione permetterà agli utenti di fruire dei contenuti HBO Max senza dover sottoscrivere un servizio separato, integrandosi nell’offerta di Prime Video. La partnership rappresenta una nuova opportunità di accesso ai contenuti Warner Bros. per un pubblico più ampio.

Prime Video ha annunciato un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (WBD) che renderà HBO Max disponibile per milioni di utenti in Europa. Grazie a questo accordo, da oggi, Prime Video distribuirà HBO Max in Italia, Germania e Austria. Come parte del progressivo rafforzamento globale tra Prime Video e Warner Bros. Discovery, l'accordo estenderà anche le collaborazioni attualmente esistenti a livello europeo in Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Belgio. HBO Max sarà disponibile come abbonamento aggiuntivo per i clienti Prime Video nei tre Paesi, offrendo accesso ad un catalogo di contenuti premium di WBD, tra cui HBO Originals, Max Originals, film Warner Bros.

