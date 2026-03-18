La Cremonese ha deciso di cambiare allenatore dopo che la squadra non ha vinto nessuna partita da dicembre. Davide Nicola è stato sollevato dall’incarico e al suo posto è stato scelto Marco Giampaolo. La società ha già raggiunto un accordo con il nuovo tecnico, e nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato ufficialmente il cambio.

Soltanto 4 punti nelle ultime 15 gare di campionato costano la panchina a Davide Nicola: contratto di un anno e mezzo per Giampaolo, ecco come potrebbe giocare In pochi potevano pensare che si sarebbe arrivati a questa soluzione dopo una prima parte di campionato molto promettente iniziata, ad agosto, con la vittoria in trasferta al “Meazza” contro il Milan. Un calo, fisiologico, tra ottobre e novembre ma poi sono arrivate altre vittorie e importanti punti salvezza prima del calo. L’ultima vittoria della Cremonese è datata 7 dicembre 2025 con il 2-0 interno sul Lecce: da quel momento in poi 4 pareggi e 11 sconfitte con l’attuale terzultimo posto in classifica in Serie A (con 24 punti) che significa, virtualmente, serie B. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cambio alla Cremonese: fuori Davide Nicola, al suo posto Giampaolo

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Si è conclusa l’esperienza di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese. A risultare determinante è stata la pesante sconfitta contro la Fiorentina. La società ha quindi deciso di affidarsi a Marco Giampaolo, ex allenatore del Lecce. Secondo gli ultim - facebook.com facebook