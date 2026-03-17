La Cremonese si trova in una fase critica, con decisioni in sospeso sul futuro tecnico. Dopo un inizio promettente con 14 punti nelle prime 9 partite, la squadra ha rallentato e non conquista vittorie dal 7 dicembre 2025. Le prossime ore saranno decisive per capire se Nicola continuerà sulla panchina o se sarà sostituito. Attualmente, Giampaolo è in pole position per prendere il suo posto.

La pesante sconfitta interna per 1-4 contro la Fiorentina sembra essere il capolinea dell’avventura di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese. Uno scontro salvezza trasformato in un incubo che ha spinto la dirigenza grigiorossa a una serie di riunioni in questa giornata. L’obiettivo è chiaro: capire se ci siano ancora i presupposti per continuare o se sia necessaria il cambio in panchina, la scossa immediata per affrontare le ultime nove giornate di campionato. La situazione di classifica è specchio di un’involuzione preoccupante. Dopo un avvio sprint (14 punti nelle prime 9 gare), la squadra si è letteralmente spenta: l’ultima vittoria risale al 7 dicembre 2025 (2-0 contro il Lecce). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese, Nicola al capolinea? Ore decisive per l'esonero, Giampaolo in pole

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