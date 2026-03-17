Cremonese Nicola al capolinea? Ore decisive per l' esonero Giampaolo in pole
La Cremonese si trova in una fase critica, con decisioni in sospeso sul futuro tecnico. Dopo un inizio promettente con 14 punti nelle prime 9 partite, la squadra ha rallentato e non conquista vittorie dal 7 dicembre 2025. Le prossime ore saranno decisive per capire se Nicola continuerà sulla panchina o se sarà sostituito. Attualmente, Giampaolo è in pole position per prendere il suo posto.
La pesante sconfitta interna per 1-4 contro la Fiorentina sembra essere il capolinea dell’avventura di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese. Uno scontro salvezza trasformato in un incubo che ha spinto la dirigenza grigiorossa a una serie di riunioni in questa giornata. L’obiettivo è chiaro: capire se ci siano ancora i presupposti per continuare o se sia necessaria il cambio in panchina, la scossa immediata per affrontare le ultime nove giornate di campionato. La situazione di classifica è specchio di un’involuzione preoccupante. Dopo un avvio sprint (14 punti nelle prime 9 gare), la squadra si è letteralmente spenta: l’ultima vittoria risale al 7 dicembre 2025 (2-0 contro il Lecce). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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