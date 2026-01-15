Ricavi UEFA 2024 25 | la Champions sposta tutto Inter a 136 milioni

I ricavi UEFA per la stagione 2024/25 evidenziano un sistema calcistico europeo in crescita, con oltre 5 miliardi di euro incassati. La Champions League gioca un ruolo centrale, spostando risorse e influenzando le dinamiche dei club, come dimostra l’Inter, con un ricavo stimato di 136 milioni di euro. Questi numeri riflettono un’evoluzione economica che ridisegna il panorama del calcio continentale.

La crescita del calcio europeo non passa solo dal campo. I numeri diffusi dalla UEFA per la stagione 202425 raccontano un sistema che macina ricavi e ridistribuisce risorse come mai prima: oltre 5 miliardi di euro incassati, quasi 4 miliardi tornati a club e federazioni. Un balzo netto rispetto all’ultima annata “senza Europei”, con un +14% che ridisegna gerarchie economiche e aspettative sportive. Il peso delle coppe: quando la Champions fa la differenza. La fotografia è chiara: la Champions League resta il motore finanziario del calcio continentale. A dominare la classifica degli incassi è il Paris Saint-Germain, che supera quota 144 milioni. 🔗 Leggi su Como1907news.com

