Durante l'udienza del 18 marzo in Piazza San Pietro, il Papa ha affermato che ogni battezzato è chiamato a essere un missionario e che nessuno deve essere escluso da questa responsabilità. Ha sottolineato che l’annuncio del Vangelo non spetta solo a pochi “esperti”, ma è una missione che deriva direttamente dal sacramento del Battesimo, coinvolgendo tutti i credenti.

Durante l’appuntamento del mercoledì in Piazza San Pietro, il Pontefice ha ricordato che l’annuncio del Vangelo non è compito di pochi “esperti”, ma una missione che scaturisce direttamente dal sacramento del Battesimo. In una ventosa mattina, oggi 18 marzo, papa Leone XIV ha presieduto la consueta Udienza Generale del mercoledì in piazza san Pietro. Prendendo spunto dalla lettura di un brano della prima Lettera di san Pietro ha proseguito ad illustrare la costituzione conciliare Lumen gentium continuando il percorso iniziato nelle settimane scorse. Stamattina ha voluto soffermarsi sul secondo capitolo del documento del Concilio Vatricano II di cui sta svolgendo un opportuno approfondimento affinché tutti possano conoscerlo realmente senza distorsioni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Udienza 18 marzo, Papa Leone: ogni battezzato è un missionario, nessuno è escluso

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