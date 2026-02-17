Il governo di Kiev ha avviato un programma gratuito di congelamento dello sperma per i soldati inviati in guerra, perché molti giovani stanno morendo al fronte. Questa iniziativa mira a preservare la fertilità dei militari che affrontano i rischi più elevati, come confermato da fonti ufficiali. In alcune unità, i soldati vengono invitati a sottoporsi a questa procedura prima di partire per i combattimenti più duri.

Roma, 17 febbraio 2026 - 'La meglio gioventù' ucraina sta morendo al fronte e purtroppo Kiev lo aveva previsto, infatti fin dall'inizio della guerra è attivo un programma per il congelamento gratuito dello sperma dei militari inviati in guerra. Certo la crisi demografica aveva colpito l'Ucraina come tutti i Paesi europei, ma la guerra ha aumentato il calo, e con la prospettiva, visto l'elevato numero di uomini morti in azione, i più giovani e forti, che aumenti sempre di più. Il programma, sottolinea la Bbc che ha evidenziato l'emergenza ucraina in un articolo, prevede che i campioni di tutti i soldati siano conservati gratuitamente fino a 3 anni dopo la loro morte e siano disponibili per l'uso da parte del partner, previo consenso scritto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina, il giovani più forti muoiono al fronte: Kiev offre gratis il congelamento del seme ai soldati mandati in guerra

