Il ministro della Difesa ha dichiarato che il problema principale relativo al petrolio riguarda il suo prezzo, e non la localizzazione delle riserve. Ha inoltre escluso la possibilità di avviare un dialogo con il presidente russo sulla questione energetica. Nel frattempo, il presidente ucraino si trova a Madrid per rafforzare i rapporti con la Spagna su temi di energia e difesa.

Il ministro esclude la necessità di un dialogo con Putin sul petrolio. Intanto Zelensky a Madrid per rafforzare i rapporti con la Spagna su energia e difesa Il ministro della Difesa Guido Crosettochiarisce la posizione italiana sul tema delle forniture di petroliocon dichiarazioni che si inseriscono in un contesto globale influenzato sia dalla guerra in Ucraina sia dalle nuove criticità in Medio Oriente. Intervenendo a “Mattino 5”, Crosetto ha sottolineato come, allo stato attuale, non esista un problema di reperibilità delle risorse, bensì un nodo economico legato all’aumento dei prezzi. Una dichiarazione che si inserisce in un contesto globale influenzato sia dalla guerra in Ucraina sia dalle nuove criticità in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, Crosetto: “Il problema del petrolio è il prezzo, non dove trovarlo”

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