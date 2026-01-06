Piersanti Mattarella ucciso dalla mafia 46 anni fa | perché il 2026 sarà l’anno della svolta nelle indagini

Sei mesi prima del tragico omicidio di Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980, le indagini sulla mafia in Sicilia cominciavano a cambiare. Dopo 46 anni, il 2026 potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle indagini, grazie a nuove evidenze e approfondimenti che stanno emergendo. Un percorso che mira a fare luce su uno degli episodi più significativi della lotta alla criminalità organizzata in Italia.

Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, è stato assassinato il 6 gennaio del 1980 da Cosa Nostra. Negli anni vennero condannati i mandanti ma non gli esecutori materiali. Da alcuni mesi ci sono tre nuovi indagati. Ecco perché il 2026 sarà l'anno della svolta nelle indagini.

