Un uomo di 28 anni è stato condannato a 20 anni e due mesi di carcere per l’omicidio di un vigilante avvenuto in via Tiraboschi. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha visto l’imputato riconosciuto colpevole dell’uccisione. La vicenda riguarda un episodio di violenza che ha coinvolto direttamente il vigilante e il 28enne.

LA SENTENZA. Il 28enne Sadate Djiram è stato condannato per l’uccisione del vigilante Mamadi Tunkara: 20 anni e due mesi. Non gli sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per l’omicidio di Mamadi Tunkara, ucciso con 17 coltellate il 3 gennaio 2025 davanti al Carrefour di via Tiraboschi a Bergamo, Sadate Djiram, 28enne del Togo, è stato condannato a 20 anni e due mesi. E sarebbero potuti essere un terzo in meno, se la precedente difesa avesse chiesto nei termini consentiti l’ammissione al processo abbreviato. Che sarebbe tornato in gioco dal momento che le aggravanti contestate, e cioè i futili motivi e la premeditazione (che, per la loro gravità, all’epoca impedivano l’accesso ai riti alternativi), non sono state riconosciute dalla Corte d’assise presieduta da Patrizia Ingrascì. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Uccise vigilante: 20 anni di carcere per l’omicida di via Tiraboschi

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