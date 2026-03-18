Uccise vigilante di un supermercato Safate Djiram condannato a 20 anni

Il 28enne del Togo, Safate Djiram, è stato condannato a vent'anni e due mesi di carcere per l'omicidio di un vigilante di un supermercato. La sentenza è stata emessa in relazione all'evento accaduto lo scorso anno, quando l'uomo ha commesso il delitto durante un tentativo di furto. La decisione del giudice ha seguito il processo che si è svolto nelle ultime settimane.

BERGAMO, 18 MAR – Il 28enne Safate Djiram, del Togo, è stato condannato oggi a vent’anni e due mesi per aver ucciso Mamadi Tunkara, vigilante gambiano di un supermercato di Bergamo, il 3 gennaio 2025. La pm Silvia Marchina aveva chiesto l’ergastolo per l’imputato. La Corte d’Assise di Bergamo ha escluso le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Verranno inoltre applicati tre anni di libertà vigilata, una volta scontata la pena. Disposti anche un risarcimento provvisionale di 50 mila euro e l’espulsione dal territorio italiano al termine della pena. Per l’accusa si era trattato di un delitto premeditato e per futili motivi: Djiram avrebbe acquistato il coltello poche ore prima e agito per gelosia, sospettando una relazione tra la ex fidanzata e la vittima. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Uccise vigilante di un supermercato, Safate Djiram condannato a 20 anni Articoli correlati Uccise a coltellate il vigilante di un supermercato a Bergamo: condannato a 20 anniBergamo – Il 28enne Safate Djiram, del Togo, è stato condannato oggi a vent'anni e due mesi per aver ucciso Mamadi Tunkara, vigilante gambiano di un... Leggi anche: Omicidio di via Tiraboschi, respinto l’ergastolo per Sadate Djiram: condannato a 20 anni Una raccolta di contenuti su Safate Djiram Argomenti discussi: Ammazzò il vigilantes di un supermercato a Bergamo, condannato a 20 anni. Uccise a coltellate il vigilante di un supermercato a Bergamo: condannato a 20 anniLa Corte d'Assise ha escluso le aggravanti di premeditazione e futili motivi per Safate Djiram, il 28enne del Togo che ammazzò il gambiano Mamadi Tunkara il 3 gennaio 2025. Il pm chiedeva l’ergastolo ... msn.com Uccise vigilante: 20 anni di carcere per il delitto di via TiraboschiCondannato il 28enne Safate Djiram per l’uccisione del vigilante Mamadi Tunkara: 20 anni e due mesi. Escluse le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. ecodibergamo.it