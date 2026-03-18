Uccise Elisa Spadavecchia travolgendola con una ruspa in spiaggia | dopo 9 mesi tizio esce dal carcere

Dopo nove mesi di detenzione, Lerry Gnoli, 54 anni, accusato di aver ucciso la turista Elisa Spadavecchia sulla spiaggia di Cervia, è stato scarcerato e trasferito agli arresti domiciliari. L’episodio risale a maggio 2025, quando la donna fu travolta con una ruspa. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.