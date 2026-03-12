Elisa morta travolta da una ruspa in spiaggia | il giudice si riserva sulla scarcerazione di Gnoli

Oggi è iniziato il processo contro Lerry Gnoli, 54 anni, accusato di aver travolto con una ruspa la turista di 66 anni sulla spiaggia di Pinarella di Cervia il 24 maggio 2025. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento penale, mentre il giudice si è riservato sulla possibilità di scarcerare l'imputato. La vicenda si svolge nel territorio ravennate.

Ravenna, 12 marzo 2026 – È partito in mattinata il processo contro Lerry Gnoli, il 54enne accusato di avere travolto il 24 maggio 2025 sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, la 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia. Le parti civili Il giudice Piervittorio Farinella ha dato via libera alla costituzione di parte civile del Comune di Cervia (avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petronici). Gli avvocati Carlotta Mattei e Andrea Montani si erano già costituiti parte civile per conto di Giovanni Sfregola, marito della defunta ed ex comandante dei carabinieri in congedo (era presente all'udienza). Il giudice ha anche...

