Con il carro attrezzi investì e uccise Milena e Giorgia | dopo tre mesi esce dal carcere e viene mandato ai domiciliari Contraria la Procura
La tragedia lo scorso settembre a Brivio (Lecco). L'autista, un 34enne polacco, positivo al narcotest: ora si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
