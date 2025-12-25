Con il carro attrezzi investì e uccise Milena e Giorgia | dopo tre mesi esce dal carcere e viene mandato ai domiciliari Contraria la Procura 

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia lo scorso settembre a Brivio (Lecco). L'autista, un 34enne polacco, positivo al narcotest: ora si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

con il carro attrezzi invest236 e uccise milena e giorgia dopo tre mesi esce dal carcere e viene mandato ai domiciliari contraria la procura160

© Xml2.corriere.it - Con il carro attrezzi investì e uccise Milena e Giorgia: dopo tre mesi esce dal carcere e viene mandato ai domiciliari. Contraria la Procura 

Leggi anche: Incinta di nove mesi: borseggiatrice seriale esce dal carcere e finisce ai domiciliari

Leggi anche: «Giorgia e Milena erano in fila indiana a bordo strada quando sono state travolte e uccise». L'autista (positivo alla cannabis) rimane in carcere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.