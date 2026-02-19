Uccise a coltellate un uomo di 29 anni alla fermata del bus 91 a Milano | condannato all'ergastolo

Il ragazzo di 19 anni ha ricevuto l’ergastolo dopo aver ucciso un uomo di 29 anni alla fermata del bus 91 a Milano nel 2021. La vittima si trovava in attesa del mezzo pubblico quando è stato aggredito con un coltello. La vicenda ha scosso la città, soprattutto per la violenza dell’aggressione e la giovane età dell’assalitore. La sentenza conclude un lungo processo che ha portato alla condanna definitiva. La notizia si diffonde tra i residenti, che ancora ricordano la scena.

È stato condannato all'ergastolo il ragazzo che nel 2021, quando aveva 19 anni, aveva ucciso un uomo di 29 anni alla fermata del bus 91 a Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it Coltellate mortali alla fermata del 91: dopo sei anni di indagini ergastolo al giovane assassinoNel 2020, un giovane ha ucciso un uomo con coltellate alla fermata del bus 91, causando la sua morte. Manuela Petrangeli, condannato all’ergastolo Gianluca Molinaro: uccise l’ex a colpi di fucile fuori dal lavoroGianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Manuela Petrangeli, avvenuto nel luglio 2024 fuori dalla clinica dove lavorava. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'omicidio di Mamadi Tunkara a Bergamo, chiesto l'ergastolo per Sadate Djiram: Fu un agguato. La difesa: Nessuna premeditazione; Accoltella il partner dopo una lite, 11 anni fa uccise il compagno e finì in carcere: denunciata; Picchia e accoltella due 18enni dopo aver consumato droga in casa: arrestato un 17enne; Doveva essere espulso e ha ucciso un uomo a Catania, ministero dell’Interno citato come responsabile. Ultrà della Lazio ucciso a Viterbo da un vicino di casa, fermato un uomoE' stato un vicino di casa, amico e collega di lavoro ad uccidere a coltellate Giovanni Bernabucci, detto 'la Iena', ultrà della Lazio, di 52 anni, a Viterbo. Davide Ernesti avrebbe sferrato tra le 10 ... ansa.it Ultrà della Lazio ucciso da un vicino di casa, fermato un uomoE' stato un vicino di casa ad uccidere a coltellate Giovanni Bernabucci, detto 'la Iena', ultrà della Lazio, di 52 anni, a Viterbo. L'omicida è stato fermato dalla squadra mobile e portato negli uffic ... ansa.it Tolentino, uccise l’ex moglie Gentiana con 17 coltellate. Il perito sull'omicida: «Vizio parziale di mente» facebook