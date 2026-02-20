paura in un supermercato a roma 35enne ruba generi alimentari e aggredisce a coltellate il vigilante

Un trentacinquenne tunisino è stato arrestato per rapina aggravata dopo aver ferito un addetto alla vigilanza durante un furto in un supermercato della zona Porta Pia, a Roma. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nei pressi della Stazione Tiburtina e condotto presso il carcere di Rebibbia. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Un arresto a Roma Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio risale a circa un mese fa. Il presunto responsabile aveva scelto un supermercato situato nella zona Porta Pia per mettere a segno il suo colpo.🔗 Leggi su Virgilio.it

