L'Arsenal batte il Bayer Leverkusen 2-0 e si qualifica ai quarti di finale, mentre il Paris Saint-Germain elimina il Chelsea con un punteggio di 3-0 anche a Londra, consolidando il passaggio del turno. I Gunners hanno concluso la sfida con successo, dimostrando la loro superiorità, e il PSG ha ottenuto la vittoria in trasferta, confermando la presenza tra le otto migliori squadre d’Europa.

Con le sorprese basta così. Dopo l'incredibile rimonta dello Sporting, per il resto non ci sono clamorosi ribaltamenti. Il Chelsea crolla anche a Stamford Bridge, con il Paris Saint-Germain che legittima anche al ritorno la qualificazione ai quarti. Avanti anche l'Arsenal, che supera in casa il Bayer Leverkusen e affronterà i portoghesi al turno successivo, e il Real Madrid. Domani in campo Barcellona-Newcastle alle 18.45, poi Tottenham-Atletico Madrid, Bayern Monaco-Atalanta e Liverpool-Galatasaray tutte alle 21. I Blues avrebbero dovuto giocare al meglio delle proprie possibilità per ribaltare il 5-2 dell'andata, invece praticamente non entrano in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Arsenal non perdona, Leverkusen ko. Il Psg umilia il Chelsea anche a Londra. Gunners e parigini ai quarti

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