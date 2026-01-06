C' è un Jacob Elordi tutto nuovo e il suo look è 100% rétro Ecco perché lo amiamo già
Jacob Elordi si presenta con un nuovo look ispirato allo stile rétro, caratterizzato da completi essenziali, dettagli vintage e un’immagine riconoscibile. Il suo grooming accurato contribuisce a un aspetto sobrio e distintivo, che cattura l’attenzione senza eccessi. Questa trasformazione evidenzia un’evoluzione nel suo stile, apprezzata da chi cerca eleganza senza tempo e semplicità.
Completi essenziali, riferimenti vintage e un’immagine che si riconosce a colpo d’occhio, completata da un grooming sempre più distintivo. Tra award season, press tour e street style paparazzato, Jacob Elordi sta costruendo un’estetica vintage coerente e personale, che dialoga con la moda, il cinema e il suo momento di carriera. Che il merito sia di Emily Brontë?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
