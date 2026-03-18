Tutti in piedi per Annalisa Petrini nella prima del GF Vip Blasi | Non ha mai perso una puntata E nemmeno stasera

Nella prima puntata del GF Vip 2026, tutti i partecipanti si sono alzati in piedi per Annalisa Petrini, che è stata ricordata durante l’evento. Alla fine della trasmissione, la conduttrice ha affermato che Petrini non si è mai persa una puntata e che anche questa sera non è mancata. La scena si è conclusa con un momento di riconoscimento collettivo.

Tutti in piedi per Annalisa Petrini, che è stata ricordata nella prima puntata del GF Vip 2026. In chiusura, Ilary Blasi: "Lei non si è mai persa una puntata e sono sicura che non l'ha fatto nemmeno stasera". La morte della caporedattrice del noto reality ha sconvolto tutti quelli che in qualche modo hanno fatto parte del mondo del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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