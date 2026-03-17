È scomparsa Annalisa Petrini, nota come la caporedattrice storica del “Grande Fratello”. L’intero staff del reality show la ricorderà in diretta durante la prima puntata, prevista per martedì 17 marzo, a poche ore dall’inizio della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che hanno lavorato con lei nel corso degli anni.

A poche ore dal debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in programma martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi, il programma deve fare i conti con una triste notizia: è morta Annalisa Petrini, storica caporedattrice e figura chiave dietro le quinte del reality show. Scomparsa nella giornata di domenica 15 marzo 2026, Petrini è stata per oltre vent’anni uno dei pilastri della trasmissione. Entrata nel team fin dalla prima edizione del Grande Fratello nel 2000, ha contribuito in modo determinante alla costruzione del racconto televisivo che ha appassionato milioni di spettatori. Dal 2004 aveva assunto il ruolo di caporedattrice e, con la nascita del GF Vip nel 2016, aveva continuato a lasciare il segno anche nella versione dedicata ai personaggi famosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Annalisa Petrini, era la storica caporedattrice del “Grande Fratello”. L’intero staff del reality show le renderà omaggio in diretta alla prima puntata

Articoli correlati

Lutto al Grande Fratello Vip, morta Annalisa Petrini: chi era l'anima del realityA poche ore dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip un grave lutto ha colpito lo staff del programma.

Morta Annalisa Petrini, storica redattrice del Grande Fratello: il ricordo di Endemol e Mediaset e degli ex concorrentiA poche ore dall'inizio del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, è morta Annalisa Petrini, storica redattrice del reality show di Canale 5.

Tutti gli aggiornamenti su Annalisa Petrini

Temi più discussi: Grande Fratello Vip inizia in lutto, è morta Annalisa Petrini: chi era la colonna (nascosta) del reality; Morta Annalisa Petrini, lutto al Grande Fratello: l’addio di Cristina Plevani e Salvo Veneziano; Annalisa Petrini: lutto nel mondo della televisione, addio alla storica caporedattrice del Grande Fratello; Lutto al Grande Fratello: è morta Annalisa Petrini | Chi era la colonna portante del reality di Canale 5.

Lutto al Grande Fratello Vip, morta Annalisa Petrini: chi era l'anima del realityLa notizia della morte della storica redattrice arriva a poche ore dall'inizio della nuova edizione del reality ... msn.com

Lutto al Grande Fratello: è morta Annalisa Petrini | Chi era la colonna portante del reality di Canale 5È morta Annalisa Petrini, chi era una delle colonne portanti del Grande Fratello: il triste annuncio social Un lutto ha colpito lo staff del Grande Fratello a poche ore dalla partenza ufficiale del Gr ... ilsussidiario.net

A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip, è venuta a mancare Annalisa Petrini, storica redattrice e poi caporedattrice del reality di Canale 5. Endemol e Mediaset le hanno dedicato un pensiero sui social e si parla di un omaggio anche in apertura di punt - facebook.com facebook