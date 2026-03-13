Il GF Vip inizia con 4 concorrenti Blasi | Dormiranno in giardino per loro solo un bagno chimico

Quattro concorrenti sono entrati nel giardino del GF Vip per iniziare la nuova edizione del reality. Dopo l’annuncio di Ilary Blasi, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea sono stati accompagnati nel luogo dove passeranno la prima notte, che sarà trascorsa senza camere, ma in un bagno chimico. La produzione ha comunicato che questa sarà la sistemazione per i partecipanti.

Al via la nuova edizione del GF Vip questo pomeriggio: dopo l'anticipazione da Ilary Blasi, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea hanno fatto il loro ingresso in giardino, dove trascorreranno la notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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