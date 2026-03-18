Un uomo si è svegliato con il corpo completamente blu, attirando l’attenzione di tutti al pronto soccorso. La sua pelle aveva assunto un colore insolito, e i medici hanno riferito che tutti gli presenti lo guardavano come se fosse un fenomeno raro. La scena si è svolta questa mattina in un ospedale, dove il paziente è stato immediatamente assistito.

C’è chi al risveglio ha i capelli spettinati, chi ha un po’ di occhiaie e chi, invece, si ritrova a sembrare il protagonista di un sequel di Avatar. E’ successo a Tommy Lynch, 42 anni, che si è alzato dal letto con tutto il corpo blu. Si sentiva “estremamente stanco” e un amico, preoccupato, lo ha guardato e lo ha portato di corsa all’ospedale più vicino. Poi la scoperta esilarante per i medici e mortificante per il paziente: la pelle era diventata blu a causa di una tintura proveniente dalle lenzuol a. Infatti, Lynch aveva comprato delle lenzuola blu scuro e ci aveva dormito per due notti, svegliandosi con l’aspetto di un “ Avatar ”. Una volta raggiunto in ospedale, è stato subito ricoverato, mentre il personale, preoccupato, gli ha somministrato ossigeno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutti al pronto soccorso mi fissavano come se avessero visto un fantasma”. L’incredibile caso dell’uomo che si è risvegliato la mattina con il corpo tutto blu

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