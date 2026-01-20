Enzo Smiraglia, 38 anni di Melito, è stato ritrovato al pronto soccorso dopo la sua scomparsa avvenuta ieri mattina. Dopo ore di ricerche e preoccupazione, l’uomo è tornato dai familiari. La vicenda si conclude con un esito positivo, offrendo sollievo a tutta la comunità.

Lieto fine per Enzo Smiraglia, 38 anni. L'uomo, sparito da Melito nella mattinata di ieri, è stato ritrovato ed è tornato dai suoi familiari dopo ore di ricerche e apprensione. Attualmente è al pronto soccorso per accertamenti. Melito, ritrovato Enzo Smiraglia: l'uomo era sparito ieri mattina. Si trova al pronto soccorso A dare la notizia del ritrovamento è stata la stessa famiglia, spiegando che l’uomo è stato individuato in stato confusionale. Enzo sarebbe stato fermato a Secondigliano grazie all’intervento dei carabinieri, mentre tentava di allontanarsi. Il 38enne, descritto come particolarmente fragile dal punto di vista psicologico, aveva fatto perdere le proprie tracce ieri alle 7 in via Sandro Pertini. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito, ritrovato Enzo Smiraglia: l’uomo era sparito ieri mattina. Si trova al pronto soccorso

