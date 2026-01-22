A Santa Maria Capua Vetere sono stati effettuati 17 arresti in un'operazione contro la camorra. Il procuratore Nicola Gratteri ha evidenziato come i minori siano spesso utilizzati come carne da macello e strumenti per i clan, rischiando meno e rappresentando un costo inferiore. Questa situazione sottolinea le criticità legate al coinvolgimento di giovani nelle attività criminali e la necessità di interventi mirati.

“Minori usati come carne da macello e utili idioti: rischiano di meno e costano di meno ai clan”. Lo ha detto il procuratore Nicola Gratteri al termine della conferenza stampa per i 17 arresti nel casertano. Diciassette soggetti in cella, tre dei quali minorenni, al termine delle indagini della Dda di Napoli e della Procura minorile. Un blitz che ha consentito di scompaginare una organizzazione nel comune di Santa Maria Capua Vetere. Sono tre i minorenni, il clan riconducibile al boss Santone, che in passato orbitava all’orbita dei casalesi, Spiega il procuratore Nicola Gratteri, a proposito della presenza di tre minori: “C’è un Trend nazionale: i minori costano di meno, hanno meno rischi, nascono e si nutrono di cultura mafiosa”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Camorra, 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere. Gratteri: «Minori carne da macello e utili idioti

Maxi blitz nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere: 17 arresti per droga, estorsioni e omicidiNella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un'operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all’arresto di 17 persone.

Leggi anche: Don Chisciotte, il cavaliere fa tappa a Santa Maria Capua Vetere da Henna Teatro e arte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Santa Maria Capua Vetere, 17 arresti per omicidio e traffici di droga; Blitz anticamorra a Caserta: 17 arresti per droga, estorsione e omicidio; Blitz alle Palazzine, 17 arresti: C'è anche il killer di Nebbia; 17 arresti per traffico di stupefacenti, estorsione e omicidio nel Casertano.

Camorra a Caserta: smantellato il cartello del terrore, 17 arrestiCaserta – La provincia si è risvegliata al suono degli elicotteri e ai lampeggianti blu delle forze dell'ordine. cronachedellacampania.it

Camorra, colpito un gruppo armato nel Casertano: 17 arrestiNAPOLI Circa 120 poliziotti della Questura di Caserta e di altri comparti della polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone. Gli indagati, tra i quali ... corrieredellacalabria.it

Abitualmente racconto il rione Conocal per fatti di camorra, arresti, stese, faide. Questa volta no. Questa volta il Conocal fa notizia per una lezione di civiltà. Decine di mamme hanno occupato pacificamente l'istituto comprensivo “Eduardo De Filippo” nel rione facebook