Camorra 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere Gratteri | Minori carne da macello e utili idioti

A Santa Maria Capua Vetere sono stati effettuati 17 arresti in un'operazione contro la camorra. Il procuratore Nicola Gratteri ha evidenziato come i minori siano spesso utilizzati come carne da macello e strumenti per i clan, rischiando meno e rappresentando un costo inferiore. Questa situazione sottolinea le criticità legate al coinvolgimento di giovani nelle attività criminali e la necessità di interventi mirati.

“Minori usati come carne da macello e utili idioti: rischiano di meno e costano di meno ai clan”. Lo ha detto il procuratore Nicola Gratteri al termine della conferenza stampa per i 17 arresti nel casertano. Diciassette soggetti in cella, tre dei quali minorenni, al termine delle indagini della Dda di Napoli e della Procura minorile. Un blitz che ha consentito di scompaginare una organizzazione nel comune di Santa Maria Capua Vetere. Sono tre i minorenni, il clan riconducibile al boss Santone, che in passato orbitava all’orbita dei casalesi, Spiega il procuratore Nicola Gratteri, a proposito della presenza di tre minori: “C’è un Trend nazionale: i minori costano di meno, hanno meno rischi, nascono e si nutrono di cultura mafiosa”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Maxi blitz nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere: 17 arresti per droga, estorsioni e omicidiNella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un'operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all’arresto di 17 persone.

