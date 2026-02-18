Terziario irregolarità a Santa Maria Capua Vetere | Cisal a tutela di una lavoratrice

Il Segretario Provinciale della CISAL Terziario di Caserta, Luca Tortora, ha denunciato irregolarità sul posto di lavoro a Santa Maria Capua Vetere, dove una dipendente ha riscontrato problemi nella gestione del suo rapporto di lavoro. La situazione si è complicata dopo che sono emerse criticità legate alle condizioni di lavoro, senza ancora conoscere il nome dell’azienda coinvolta.

Il Segretario Provinciale della CISAL Terziario di Caserta, Luca Tortora, è intervenuto formalmente a tutela di una lavoratrice in servizio nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di rilevanti criticità emerse nella gestione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, della quale al momento non viene resa nota la ragione sociale. Alla dipendente è stata notificata una contestazione disciplinare in data 9 febbraio; l'11 febbraio la lavoratrice ha presentato tempestive controdeduzioni, respingendo integralmente gli addebiti e chiedendo di essere ascoltata con l'assistenza sindacale, come previsto dalla normativa vigente.