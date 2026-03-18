Turni ferie programmate e vigilanza | il sistema droga di Tonino 111 a Secondigliano

I poliziotti hanno ricostruito il funzionamento del sistema droga nel rione Berlingieri a Secondigliano, dove la piazza di spaccio è attiva da circa 30 anni. La rete operava attraverso turni e ferie programmati, garantendo vigilanza costante e prezzi competitivi. Sebbene fosse autonoma, la piazza versava una quota ai gruppi criminali dei Licciardi e della Vanella Grassi.

I poliziotti hanno ricostruito l'operatività della piazza di spaccio del rione Berlingieri, attiva da 30 anni con turni rigidi e prezzi concorrenziali; era autonoma ma versava una quota ai Licciardi e alla Vanella Grassi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Il “bosco della droga” di Rogoredo si sta espandendo, i volontari: “I venditori di morte sono tornati” Napoli, gli sfollati dell’ex Motel Agip di Secondigliano occupano il Comune: “Trattati come rifiuti”Gli sfollati dell'ex Motel Agip di Secondigliano occupano il Comune di Napoli: "Ci hanno tolto anche la residenza, ridotti a dei fantasmi". Una selezione di notizie su Turni ferie programmate e vigilanza il... Temi più discussi: La moglie dello spacciatore di Secondigliano si lamenta: Nemmeno quest'anno ti danno le ferie?; Risorse e democrazia centrali nel rinnovo dei contratti pubblici in tempo di guerra; Iscrizioni centri estivi Milano 2026: date, turni e scadenze per le case vacanza del Comune. Il 15 marzo Open Day al Parco Trotter; Ospedale sotto organico: per aiutare gli infermieri, saltano le operazioni programmate. Turni, ferie programmate e vigilanza: il sistema droga di Tonino 111 a SecondiglianoI poliziotti hanno ricostruito l'operatività della piazza di spaccio del rione Berlingieri, attiva da 30 anni con turni rigidi e prezzi concorrenziali ... fanpage.it Quando ti danno le ferie?. Gli spacciatori come in azienda: le intercettazioniL’attività di spaccio smantellata dalla Polizia di Stato nel Rione Berlingieri di Secondigliano, alla periferia di Napoli, funzionava su turni serali e diurni, con anche la programmazione delle ferie ... ilgiornale.it Definite le tappe della post season: turni del girone, fase nazionale, semifinali e finale. Gli spareggi salvezza si giocheranno in doppio confronto a maggio - facebook.com facebook Dormitori abusivi, salari da 5 euro l’ora e turni di 14 ore: le foto degli opifici cinesi dietro a Paul&Shark x.com