Albergo di Codeglia | chiuso il contenzioso ora si guarda al futuro Pronti a rilanciarlo

Dopo la conclusione del contenzioso, l’Albergo di Codeglia si prepara a guardare avanti. Con un impegno finanziario di 550mila euro, l’obiettivo è rilanciare l’attività e superare le difficoltà degli ultimi anni, caratterizzate da controversie legali e recensioni negative. Ora si punta a riprendere il percorso di sviluppo, consolidando l’investimento e migliorando la qualità dell’offerta per i clienti.

Riccò del Golfo (La Spezia), 15 gennaio 2026 – Un assegno da 550mila euro per chiudere ogni vertenza e cercare di dare futuro a un investimento nato male e proseguito tra mille difficoltà, dove spesso a parlare sono state le carte bollate piuttosto che le recensioni positive sulle principali piattaforme di booking. L’albergo diffuso di Codeglia potrebbe essere finalmente a una svolta. Il Comune di Riccò ha deciso di transare con la società – oggi fallita – che quindici anni fa realizzò in project financing la struttura ricettiva. Un modo per chiudere definitivamente i conti e cercare poi di valorizzare la struttura nata sulle ceneri di vecchi ruderi dismessi e pensata per l’ospitalità diffusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Albergo di Codeglia: chiuso il contenzioso, ora si guarda al futuro. “Pronti a rilanciarlo” Leggi anche: Vigor, Federiconi guarda al futuro: "Zero rimpianti, pronti a nuove sfide" Leggi anche: Azzerato il vecchio piano regolatore: ora Sezze guarda al futuro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Albergo di Codeglia: chiuso il contenzioso, ora si guarda al futuro. “Pronti a rilanciarlo”. Albergo di Codeglia: chiuso il contenzioso, ora si guarda al futuro. “Pronti a rilanciarlo” - Il Comune di Riccò verserà 550mila euro all’impresa oggi fallita. lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.