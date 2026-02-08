La moda inclusiva di Maurizia Lorenzetti | anche il tessuto sfida le barriere architettoniche

La moda inclusiva di Maurizia Lorenzetti sta portando novità nel mondo del design. Questa volta, non si tratta solo di vestiti, ma anche di tessuti che sfidano le barriere architettoniche. Lorenzetti ha creato materiali che facilitano l’accesso e l’uso, rompendo i confini tra estetica e funzionalità. La sua idea è cambiare il modo di pensare gli ambienti, rendendoli più aperti e accessibili a tutti.

