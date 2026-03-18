Tumore osseo a 9 anni al Santobono intervento senza precedenti nel Sud | amputazione evitata

Un bambino di 9 anni affetto da osteosarcoma dell’ala iliaca destra è stato sottoposto a un intervento chirurgico complesso presso l’Ospedale Santobono Pausilipon. L’operazione, senza precedenti nel Sud Italia, ha permesso di evitare l’amputazione e di eseguire una combinazione di chirurgia oncologica e ricostruttiva. La procedura è stata portata a termine con successo, garantendo una soluzione innovativa per il giovane paziente.

Un complesso intervento di chirurgia oncologica e ricostruttiva è stato eseguito con successo all’ Ospedale Santobono Pausilipon su un bambino di 9 anni affetto da osteosarcoma dell’ala iliaca destra. Una patologia particolarmente insidiosa, sia per la posizione nel bacino sia per la complessità chirurgica. La lesione, localizzata nell’anca, metteva seriamente a rischio la funzionalità della gamba, con il concreto pericolo di dover ricorrere a un intervento demolitivo con amputazione dell’arto. Un’operazione complessa e innovativo. L’operazione ha previsto una emipelvectomia, ovvero l’asportazione parziale dell’osso colpito dal tumore, seguita da una ricostruzione con fili di acciaio e cemento acrilico per garantire stabilità alla struttura ossea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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