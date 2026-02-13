Mary Trump nipote di Donald contro lo zio da Vespa la mia famiglia ha creato l' uomo più pericoloso al mondo

Mary Trump, nipote di Donald, ha accusato lo zio durante la trasmissione di Bruno Vespa, sostenendo che la famiglia ha contribuito a creare “l’uomo più pericoloso al mondo”. La sua frase arriva dopo aver descritto come la loro influenza abbia plasmato il carattere e le scelte di Donald Trump. La donna ha anche raccontato di aver assistito a comportamenti che definisce preoccupanti fin da quando era giovane, alimentando così la sua dura critica contro il presidente americano.

Mary Trump, nipote del presidente americano Donald, ospite di Bruno Vespa ha sparato a zero contro lo zio. La 60enne, commentatrice politica nonché autrice, ha infatti sottolineato come il leader Usa sia “l’uomo più pericoloso del mondo” anche a causa della sua famiglia che lo ha fatto crescere come “un ragazzino viziato cui pochi hanno detto di no”. Fratello minore del padre Fred Trump II, Donald è stato descritto dalla nipote come una persona “da compatire per il ragazzino che fu” anche a causa dei problemi nei rapporti col padre che lo ha reso “corrotto e crudele“. E al tycoon dà anche la colpa dell’amato padre, distrutto insieme al nonno e disprezzato, poi finito ad alcolizzarsi fino al decesso a 42 anni nel 1981. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Mary Trump nipote di Donald contro lo zio da Vespa, "la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso al mondo" Approfondimenti su mary trump Lo spaccio è un affare di famiglia: zio e nipote arrestati nel Napoletano Nel Napoletano, lo spaccio di droga coinvolge una famiglia, con arresti a Cercola. Donald Trump attacca la famiglia Kennedy dopo la morte della nipote di JFK, Tatiana Schlossberg In un momento di lutto per la famiglia Kennedy, con la perdita di Tatiana Schlossberg, Donald Trump ha pubblicato sui social media commenti critici rivolti alla famiglia. Ultime notizie su mary trump Argomenti discussi: Mio zio Donald, l’uomo più pericoloso del mondo; Sul Venerdì, l’intervista alla nipote di Trump: Donald è pericoloso; Bufera su Pam Bondi, il mondo Maga chiede le dimissioni; Pam Bondi nella bufera per il caso Epstein. Accuse dal mondo Maga. Mary L. Trump stasera a Cinque MinutiA Cinque Minuti su Rai 1 arriva questa sera un’ospite che fa molto parlare di sé per via del suo cognome e delle sue posizioni. Si tratta di Mary L. Trump, nipote di Donald Trump, che lei stessa ... davidemaggio.it Sul Venerdì, l’intervista alla nipote di Trump: Donald è pericolosoSuo zio, il presidente degli Stati Uniti, lo conosce bene. Troppo bene. Tanto da scrivere un libro per svelarne i segreti, per mostrarne il vero volto, anche in veste familiare. Il volto del fratello ... repubblica.it Mary L. Trump, nipote del leader Usa, racconta i (tantissimi) vizi del componente più famoso della sua famiglia. «È stato incoraggiato a dare il peggio di sé. E ciò ne ha fatto una persona corrotta e crudele» - facebook.com facebook