Trump svela la malattia grave di un deputato | Morirà entro giugno L’imbarazzo di Mike Johnson | Non si doveva sapere… – Il video

Durante un evento pubblico, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un deputato repubblicano, Neal Dunn, si trova in condizioni di salute molto gravi e che potrebbe non superare il mese di giugno. Mike Johnson, presente, ha commentato che la notizia non doveva essere resa nota. La rivelazione ha attirato l’attenzione dei media e ha generato imbarazzo tra i presenti.

Il presidente Usa Donald Trump ha rivelato nel corso di un evento pubblico le condizioni di salute disperate di un deputato repubblicano, Neal Dunn. «Sarebbe dovuto essere morto entro giugno », ha detto a un certo punto Trump interrompendo lo Speaker della Camera Mike Johnson, che stava provando a tenersi il più vago possibile sulle reali condizioni del deputato 73enne della Florida. Prima Trump lo ha esortato a fare il nome del deputato malato, poi a far sapere di più sui suoi problemi. «Ha seri problemi di salute. una diagnosi abbastanza tetra .», ha provato a schermirsi Johnson. Ma Trump è sembrato non vedere l’ora di dirla tutta sulla gravità della situazione, svelando come i medici avessero dato a Dunn pochi mesi di vita, sino a giugno appunto. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Il lato oscuro di Signorini: Parpiglia svela tutto… la verità che nessuno doveva sapere Il premio Fifa per la pace dato a Trump: “Dietro Infantino, alcuni funzionari in imbarazzo”. I timori per i Mondiali di giugno“Questo è uno dei più grandi onori della mia vita, il mondo è un posto più sicuro adesso”.