Trump Nato Germania | ma quale difesa europea? Franz Baraggino intervista Federico Fabbrini

Con il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, cresce l’incertezza sulla solidità della Nato come elemento di difesa per i Paesi europei. In un’intervista, Federico Fabbrini analizza la posizione degli Stati Uniti e le implicazioni per la sicurezza dell’Unione europea, mentre si discutono le relazioni tra Nato, Germania e l’eventuale cambiamento di strategia internazionale.

Futuro Prossimo, di Franz Baraggino – Col ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, la Nato non è più una garanzia per i Paesi dell’ Unione europea. Che si reinventano “volenterosi” e progettano di riarmarsi per rispondere alla crisi ucraina. Comunque le si giudichi, le soluzioni trovate finora hanno avuto ben poca efficacia, scontrandosi innanzitutto con i limiti delle istituzioni europee, ma anche con le “gelosie nazionali” che ostacolano l’idea di una difesa comune, come spiega Federico Fabbrini, professore di Diritto dell’Unione europea a Dublino, attualmente Fulbright Schuman Fellow in International Security ad Harvard, e autore del libro ‘ L’esercito europeo – Difesa e pace nell’era Trump ‘ (il Mulino, 2026). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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