Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto insulti agli alleati senza fornire chiarimenti sugli obiettivi della sua politica estera. Dopo l’offensiva a Teheran, la sua posizione appare confusa e poco decisa. Gli alleati storici attendono ancora spiegazioni sui fini delle azioni intraprese, mentre il leader americano non ha rivelato dettagli sulla strategia futura.

Dove vuole andare a parare Donald Trump? Qual è il suo progetto politico internazionale? Qual è la sua visione geopolitica globale? Come intende comportarsi e quali finalità intende raggiungere nella guerra scatenata in Iran insieme all’alleato Israele? Ormai è complesso rispondere a queste domande e questo risulta particolarmente grave perché ne va degli assetti globali del pianeta. Ricordiamoci sempre che gli Usa sono ancora la prima e unica super potenza mondiale e, quindi, le azioni che fa l’America sul piano internazionale - soprattutto in assenza di istituzioni internazionali tali, non dico da governare, ma almeno da mediare le tensioni mondiali o regionali, Europa purtroppo inclusa - diventano centrali, e l’incertezza sul progetto che sottostà a queste azioni desta preoccupazioni piuttosto profonde. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump insulta gli alleati ma tace sugli obiettivi

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