Il presidente ha chiamato gli alleati per discutere questioni di sicurezza, sottolineando l'importanza di coordinarsi con la NATO e l'Unione Europea. Si è parlato di collaborazione internazionale e di impegni condivisi, senza entrare nel merito di eventuali controversie legali o politiche. La discussione si concentra sulle relazioni tra gli Stati e le alleanze, senza formulare giudizi o ipotesi.

La nostra adesione alla Nato e all’Unione Europea è conforme ai nostri principi costituzionali? Il presidente americano Donald Trump chiede aiuto ai paesi europei della Nato nella guerra in Iran: minaccia che, se gli europei non aiutano l’America a finire la guerra che lui ha iniziato da solo, toglierà a gli europei la protezione americana nella Nato. In pratica noi dovremmo sacrificare i nostri soldati e i nostri figli per togliere le castagne dal fuoco a Trump che ha iniziato la guerra illegale in Iran senza un minimo di strategia, solo per accontentare il suo complice israeliano Benjamin Netanyahu. Ma la Nato difende davvero gli europei o... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump chiama gli ‘alleati’. Ma mi domando: Nato e Ue non sono anticostituzionali?

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