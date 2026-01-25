Meloni | Stupore per le parole di Trump sugli alleati in Afghanistan

Il governo italiano ha espresso sorpresa per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha accusato gli alleati della NATO di essere rimasti indietro durante le operazioni in Afghanistan. La nota sottolinea l'importanza di un approccio condiviso e responsabile tra gli alleati internazionali, mantenendo un impegno comune nelle missioni di stabilizzazione e sicurezza. La posizione italiana rimane ferma nel rispetto degli accordi multilaterali e della collaborazione internazionale.

ROMA – "Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero "rimasti indietro" durante le operazioni in Afghanistan". Lo si legge in un comunicato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 – ricorda Meloni – la Nato ha attivato l'Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti". "In quell'imponente operazione contro chi alimentava il terrorismo, l'Italia rispose immediatamente insieme agli alleati, dispiegando migliaia di militari e assumendo la piena responsabilità del Regional Command West, una delle aree operative più rilevanti dell'intera missione internazionale".

