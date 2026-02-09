Inseguimento da film sulle strade lecchesi | uomo arrestato con auto e targhe rubate

Una sera di domenica, le strade di Cremella si sono trasformate in un set da action movie. La polizia ha inseguito un’auto sospetta con targhe rubate, finché l’uomo a bordo, un 36enne, è stato fermato e arrestato. La scena è durata diversi minuti e ha coinvolto altre vetture in transito, creando grande scompiglio tra i cittadini.

Un inseguimento degno di un film poliziesco si è concluso domenica sera a Cremella con l'arresto di un uomo di 36 anni. I carabinieri della Radiomobile di Merate hanno bloccato il fuggitivo dopo un rocambolesco inseguimento partito da Barzanò e terminato in una strada a fondo chiuso del comune.

