La vicepresidente del gruppo M5S alla Camera chiede la stabilizzazione di tutti i precari del Pnrr negli uffici giudiziari

La vicepresidente del gruppo M5S alla Camera ha richiesto la stabilizzazione dei precari del PNRR negli uffici giudiziari. Nel frattempo, la Questura di Napoli ha sequestrato oltre 3 chili di marijuana, trovata venduta e pubblicizzata sui social. I servizi straordinari mirano a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e a garantire maggiore sicurezza nella zona.

Sequestrati oltre 3 chili di marijuana: la droga veniva venduta e pubblicizzata sui social.. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all'uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione del predetto dove hanno rinvenuto 104 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 3,3 kg e diverso materiale per il confezionamento della droga.

