Lettera aperta della Fp-Cgil per la stabilizzazione dei precari abruzzesi della giustizia sono 30 nel tribunale di Pescara

La Fp-Cgil ha pubblicato una lettera aperta rivolta alle istituzioni, evidenziando la situazione dei 30 precari della giustizia di Pescara, assunti con contratti a tempo determinato nell’ambito del PNRR. L’obiettivo è promuovere la loro stabilizzazione, garantendo continuità e stabilità nel settore giudiziario abruzzese. La richiesta si inserisce in un più ampio impegno per migliorare le condizioni lavorative e riconoscere il ruolo fondamentale di questi professionisti.

Lettera aperta del sindacato Fp-Cgil per i precari della giustizia assunti con contratti a tempo determinato in ambito Pnrr. «Egregi onorevoli e senatori», scrivono Luca Fusari, segretario generale Fp-Cgil Abruzzo Molise ed Eleonora Pasquini, segretaria con delega Ff.Cc. della Fp-Cgil Abruzzo.

