Tribùk il senso di librai e editori per la lettura

A Abano Terme si è conclusa la nona edizione di Tribùk, evento dedicato a librai e editori che si occupano di promuovere la lettura. Durante la manifestazione si sono riuniti professionisti del settore per discutere e condividere esperienze sul mondo del libro e della cultura. La rassegna ha attirato numerosi partecipanti provenienti da diverse zone, creando un momento di confronto tra operatori e appassionati.

Tempi presenti Ad Abano Terme la IX edizione dell’incontro di settore. 40 le case editrici presenti e 120 i librai. Ma la novità è il varo del Premio con cui a partire dal prossimo anno loro stessi voteranno titoli di narrativa, non-fiction e per l’infanzia Tempi presenti Ad Abano Terme la IX edizione dell’incontro di settore. 40 le case editrici presenti e 120 i librai. Ma la novità è il varo del Premio con cui a partire dal prossimo anno loro stessi voteranno titoli di narrativa, non-fiction e per l’infanzia A seconda del carattere e dell’umore, si riparte da Abano Terme, dove ieri si è chiusa la nona edizione di Tribùk, in uno spirito di... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Tribùk, il senso di librai e editori per la lettura Articoli correlati Leggi anche: Riscoprire motivazione e senso nel lavoro attraverso la filosofia e la lettura Leggi anche: Allontanarsi dalla famiglia d’origine e non essere poi in grado di gestire il senso di colpa. È quello che è accaduto alla nostra lettrice. La Dottoressa Marinella Cozzolino le fornisce una chiave di lettura diversa