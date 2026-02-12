Sono le parole di un lavoratore che ha deciso di riflettere sul senso del suo mestiere. Nonostante le giornate difficili, dice di amare il suo lavoro e di trovare ancora piacere nel farlo. È un messaggio semplice, ma che colpisce: mantenere la motivazione anche nei momenti complicati.

Mi piace il lavoro. Non lo dico con leggerezza, ma con la consapevolezza che, per quanto ci siano giorni complicati, il piacere di fare ciò che faccio rimane una costante. La motivazione non mi manca e mi permette di affrontare le sfide quotidiane, di alzarmi la mattina con un’energia che sembra già anticipare il giorno. Ma sono umano, e questo significa che a volte mi sento scarico e la spinta interiore è flebile. Allora succede che la stanchezza non è solo fisica, ma anche mentale. In quei momenti, il mio integratore non è un caffè ma, da anni, la lettura. La lettura ha un effetto terapeutico: mi ricarica, mi riporta in contatto con me stesso, ricreando il link con il senso profondo del lavoro e dell’impegno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Riscoprire motivazione e senso nel lavoro attraverso la filosofia e la lettura

