La Dolomiti Energia Trentino si impone facilmente contro il Besiktas nell’EuroCup 2025-2026. I padroni di casa vincono per 84-77, con un secondo quarto da 25-9 che cambia le sorti dell’incontro. La vittoria avvicina Trento ai playoff, mentre i turchi subiscono una sconfitta pesante nella corsa al primo posto nel girone B.

Successo pesante per la Dolomiti Energia Trentino nell’ EuroCup di basket 2025-2026! L’Aquila batte nettamente i turchi del Besiktas capoclassifica del girone B per 84-77 grazie soprattutto al secondo quarto con un parziale interno da 25-9 che ha indirizzato la partita sui binari giusti. Per la squadra trentina è la decima vittoria stagionale, con la qualificazione per i playoff oramai ad un passo che potrebbe arrivare già in caso di sconfitta di Ulm domani sera. 19 punti di Dj Steward e doppia doppia di Andrej Jakikowski (15 punti e 10 rimbalzi) decisivi, con 17 punti di Matas Jogela – Conor Morgan top scorer del Besiktas con 15 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Trento non lascia scampo al Besiktas in EuroCup e avvicina la qualificazione ai playoff

Approfondimenti su Trento Besiktas

Nella serata dedicata alle competizioni europee di basket, Trento si è aggiudicata la vittoria in EuroCup, mentre le altre squadre italiane hanno affrontato sfide di diversa sorte in Eurolega e EuroCup.

Ultime notizie su Trento Besiktas

