Il Consiglio comunale di Trento ha confermato la decisione di mantenere Benito Mussolini come cittadino onorario. La delibera è passata con un voto segreto, che ha portato la maggioranza di centrosinistra sotto la soglia dei 16 voti necessari. La questione ha diviso le forze politiche presenti in aula, portando a un risultato che ha suscitato reazioni diverse.

Benito Mussolini resta cittadino onorario di Trento. Lo ha deciso il Consiglio comunale di Trento che ieri sera, in una seduta insolitamente a porte chiuse, non ha trovato i quattro quinti dell’aula favorevoli alla revoca del titolo al Duce, come chiesto dalla maggioranza di governo di centrosinistra. Se Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia avevano già lasciato intendere che non avrebbero votato in sede di conferenza dei capigruppo, la coalizione è andata sotto. Con il voto segreto sono mancate quattro adesioni, di cui due dei consiglieri di GenerAzione Trento. Servivano 32 voti favorevoli, ne sono arrivati solo 28. Due gli astenuti, 10 i non votanti fra i consiglieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trento, Mussolini resta cittadino onorario. Il voto segreto manda sotto la maggioranza di centrosinistra

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